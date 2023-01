Wiener Spitälern Ärztekammer warnt vor Reduktion von Geburtskapazitäten

Frauen in Wien könnten ohne Geburtsbetten dastehen Foto: APA/dpa/Archiv

D ie Wiener Ärztekammer hat am Sonntag vor einer Reduktion der Geburtskapazitäten in den Wiener Spitälern gewarnt. In der Verordnung zum "Regionalen Strukturplan Gesundheit Wien 2025" seien entsprechende Schritte vorgesehen. Die Verordnung liege derzeit zur Begutachtung vor, teilte die Kammer in einer Aussendung mit. Im Wiener Rathaus reagierte man erstaunt. Man arbeite gemeinsam an dem Plan, hieß es.