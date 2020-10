Alko-Paar mit Schreckschuss "gegen Wildschweine" .

In einer bekannten Heurigengegend am Stadtrand von Wien hat sich ein Pärchen am Sonntagabend mit einem Schreckschuss vor Wildschweinen schützen müssen, so weit die Angaben der Betroffenen. Paarhufer kamen bei dem Vorfall zwischen Stammers- und Strebersdorf nicht zu Schaden.