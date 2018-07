"Von daher habe ich völliges Unverständnis dafür, dass es eine solche Diskussion überhaupt gibt", sagte Ludwig. Laut einem internen Sparpapier der AUVA, das am Wochenende für Aufsehen sorgte, soll das Lorenz-Böhler-Spital gemeinsam mit dem Reha-Zentraum Weißer Hof in Klosterneuburg zum Zentrum Meidling zusammengefasst werden. In der AUVA war man um Beruhigung bemüht. Es gebe noch gar kein abgeschlossenes Konzept, Überlegungen würden in alle möglichen Richtungen angestellt.

Hintergrund ist, dass die Regierung von der Unfallversicherung Einsparungen in Höhe von einer halben Milliarde Euro erwartet. Schafft die AUVA dies nicht, soll sie aufgelöst und ihre Aufgaben in andere Kassen übertragen werden. Bis Ende August soll ein Sparkonzept stehen.