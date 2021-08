Mädchen in Wien von Fiaker schwer verletzt .

Bei einem Fiakerunfall ist ein zweijähriges Mädchen am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Laut Corinna Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, fiel das Kleinkind vermutlich aus der Kutsche und wurde von dem Gespann offenbar überrollt. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.