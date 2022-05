Golf Wiesberger spielt auf Schlussrunde der PGA Championship Par

Für Sepp Straka lief die PGA Championship nicht wunschgemäß Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er Burgenländer Bernd Wiesberger hat seine Vorstellung bei der PGA Championship der Profi-Golfer in Tulsa/Oklahoma mit einer Par-Runde von 70 Schlägen abgeschlossen. Damit verbesserte er sich vom 36. Rang nach dem "Moving Day" zumindest vorerst um ein paar Positionen. Etliche Spieler hatten ihre finale Runde aber erst in Angriff genommen. Wiesbergers Landsmann Sepp Straka schloss mit einer 76 ab und fand sich am Ende des Wochenendfeldes wieder.