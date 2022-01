Gute Aussichten am Arbeitsmarkt, aber mit Einschränkungen

Am Arbeitsmarkt gibt es weiterhin Aufholbedarf in der Gastronomie und Hotellerie, im Verkehr und in der Logistik, Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie bei den persönlichen Dienstleistungen und den Reisebüros, geht aus dem am Freitag veröffentlichten WIFO Research Brief hervor. Grundsätzlich würde sich die Arbeitsplatzsituation aber "weiter günstig entwickeln".