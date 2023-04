NHL Wild verlieren mit Rossi finales Grunddurchgangsspiel in NHL

Marco Rossi erhielt diesmal viel Eiszeit Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Minnesota Wild haben mit Marco Rossi in ihrem letzten Grunddurchgangsmatch in der National Hockey League (NHL) eine Niederlage bezogen. Das Team aus St. Paul verlor am Donnerstag (Ortszeit) bei den Nashville Predators mit 3:4 nach Verlängerung und belegt damit Rang drei in der Central Division bzw. Platz sechs in der Western Conference. Die Nummer eins im Westen sind die Las Vegas Knights, die 3:1 in Seattle gewannen und sich den Topplatz für die Play-offs sicherten.