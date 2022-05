Wildtiersichtung Wolfssichtung nördlich von Graz

Der Wolf soll gesundheitlich angeschlagen sein Foto: APA/STEIRISCHE LANDESJÄGERSCHAFT

N ach zahlreichen Sichtungen in vorwiegend abgelegenen Gegenden ist nun auch in der Nähe von Graz ein Wolf gesichtet worden: Eine Wildkamera im Gemeindegebiet von Eisbach-Rein hat einen Isegrim erwischt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Wolf handelt, sei laut Jägerschaft sehr hoch. Der Schnappschuss zeigt ihn sehr deutlich. Er dürfte aber nicht ganz gesund sein und könnte von der Räude befallen sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.