"Willa" dürfte am Dienstag die mexikanische Küste erreichen. Dann werde es Flutwellen, heftige Winde und starke Regenfälle geben, die "tödlich" sein könnten, warnte das US-Hurrikan-Zentrum. Die mexikanischen Behörden stellten ein großes Gebiet der Westküste zwischen Playa Perula und Bahia Tepehuayas unter Beobachtung.

"Willa" hatte rasch an Stärke gewonnen und war von der Kategorie 3 auf 4 hochgestuft worden. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Hurrikan "Michael" - ebenfalls ein Wirbelsturm der Kategorie 4 - in Florida und in weiteren US-Bundesstaaten schwere Verwüstungen angerichtet. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben.