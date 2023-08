Tennis Williams besiegt nach vier Jahren Top-20-Tennisspielerin

Williams besiegte nach langer Pause Topspielerin Foto: APA/dpa

V enus Williams hat zum ersten Mal seit vier Jahren wieder gegen eine Spielerin aus den Top 20 der Welt ein Match gewonnen und beim Tennis-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Die 43-jährige US-Amerikanerin bezwang die als Nummer 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa am Montag (Ortszeit) nach 1:4-Rückständen in beiden Sätzen 6:4,7:5. Seit 2019 hatte die siebenfache Grand-Slam-Siegerin zehn Partien in Serie gegen Top-20-Spielerinnen verloren.