Albon musste daher die Nacht auf Sonntag auf der Intensivstation verbringen, erst am Sonntag konnte die künstliche Beatmung entfernt werden. Ob Albon bei nächsten Rennen am 2. Oktober in Singapur am Start sein wird, war zunächst unklar. Am vergangenen Wochenende hatte ihn Ersatzpilot Nyck de Vries ersetzt und war auf dem neunten Platz gelandet.