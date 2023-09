Wimbledon-Siegerin Vondrousova bei US Open im Viertelfinale

Die Tschechin beendete am Montag in New York den Lauf der amerikanischen Außenseiterin Peyton Stearns und siegte mit 6:7(3),6:3,6:2. In der Runde der besten acht Spielerinnen trifft Vondrousova auf die Amerikanerin Madison Keys. Die frühere Finalistin gewann das US-Duell mit der Weltranglistendritten Jessica Pegula überraschend deutlich in nur 61 Minuten mit 6:1,6:3.

Die 28-jährige Keys hatte 2017 in Flushing Meadows das amerikanische Finale gegen Sloane Stephens verloren, war in den vergangenen drei Jahren aber stets spätestens in der dritten Runde gescheitert. Pegula konnte ihre gute Form wieder einmal nicht bestätigen.

Vondrousova hielt nach dem Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon hingegen den Erwartungen stand. "Ich habe das nach Wimbledon nicht erwartet, es war sehr viel Druck", sagte die 24-Jährige.