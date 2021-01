Auch die Damen mussten sich nur den Deutschen beugen. Das österreichische Duo lag nach zwei Läufen zeitgleich mit den Deutschen Mariama Jamanka/Leonie Fiebig 0,79 Sekunden zurück. Gold und Silber gingen ebenfalls an Gastgeber Deutschland. Es siegten Laura Nolte/Deborah Levi vor Kim Kalicki/Ann-Christin Strack (+0,42).

Beierl und Onasanya hatten auch schon vor zwei Jahren in Königssee EM-Bronze geholt. In diesem Winter schafften sie im November in Sigulda als Zweite ihren ersten Weltcup-Podestplatz. Die in Winterberg erstmals in dieser Saison angetreten Bobs aus Übersee konnten angeführt von der fünftplatzierten Christine de Bruin (CAN/0,83) noch nicht ganz vorne mitmischen.

Maier hatte in Winterberg vor vier Jahren Vierer-EM-Bronze geholt. Eine Medaille im Zweier war dem Tiroler Piloten bisher noch nicht gelungen.