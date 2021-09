Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Peking .

Ausländischen Olympia-Fans bleibt auch der Zugang zu den Winterspielen in Peking 2022 verwehrt. Nach dem Ausschluss aller Zuschauer von den Sommerspielen in Tokio dürfen in China zumindest die Einheimischen zu den Bewerben, wenn sie die strengen Corona-Auflagen erfüllen. Dieser Entscheidung der chinesischen Organisatoren stimmte am Mittwoch das Internationale Olympische Komitee zu. Ungeimpfte Athletinnen und Athleten müssen indes nach Einreise für drei Wochen in Quarantäne.