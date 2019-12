Herzog landet im Eisschnelllauf-Weltcup auf Podest .

Vanessa Herzog ist erstmals in dieser Saison im Eisschnelllauf-Weltcup auf dem Podest gelandet. Die Wahl-Kärntnerin wurde am Freitag in Nagano über 500 m in 37,65 Sek. Dritte hinter der Japanerin Nao Kodaira (37,50) und der Russin Angelina Golikowa (37,52). Für Kodaira war es bereits der dritte Weltcupsieg in diesem Winter.