Wintersport Hütter bestreitet Frauen-Kombination bei Ski-WM am Montag

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Cornelia Hütter versucht sich auch auf Slalom-Ski Foto: APA/BARBARA GINDL

D er ÖSV hat seine Aufgebote für die ersten beiden Bewerbe der Ski-WM 2023 in Courchevel und Méribel bekanntgegeben. In der Alpinen Kombination der Frauen werden am Montag Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Ramona Siebenhofer und etwas überraschend auch Speed-Spezialistin Cornelia Hütter am Start sein. Bei den Männern vertreten Österreich am Dienstag (beide 11.00/14.30 Uhr) Titelverteidiger Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky, Raphael Haaser und Johannes Strolz.