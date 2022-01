Langläuferin Stadlober vor Tour-Finale Gesamt-Achte

Auf der fünften Etappe hielt sich Stadlober lange in einer Sechser-Spitzengruppe und fiel erst in der Schlussphase etwas zurück. Am Ende lag sie 14,3 Sekunden hinter Neprjajewa, die ihren Gesamtvorsprung auf über eine Minute ausbaute. Tour-Titelverteidigerin Jessica Diggins kam nicht über Platz 13 hinaus, ihr fehlen in der Tour-Wertung bereits 1:42 Minuten auf die Russin. Für Stadlober, die mit ihrem dritten Top-Ten-Ergebnis vier Positionen gutmachte, sind es 1:59. Die wegen einer Zeitstrafe in Oberstdorf weit zurückgefallene Mitfavorit Frida Karlsson war nicht mehr angetreten.