Wintersport Nordische Kombination der Frauen wird 2026 nicht olympisch

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lisa Hirner kann in ihrer Sportart 2026 nicht bei Olympia antreten Foto: APA/Reuters

D ie Nordischen Kombiniererinnen müssen weiterhin auf eine Aufnahme ins olympische Programm warten. Kombinierer-Bewerbe der Frauen werden bei den Winterspielen 2026 in Norditalien nicht ausgetragen. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees in Lausanne bekannt.