Werbung

Ebenfalls in Lauerposition befindet sich das deutsche Duo Julian Schmid und Vinzenz Geiger, das mit 24 Sekunden Verspätung in die Loipe starten wird. Beim Weltcup-Finale in Finnland stehen am Wochenende noch zwei Bewerbe auf der Großschanze mit jeweils 10 km Langlauf auf dem Programm.