Skispringer Hörl in Innsbruck-Quali Zweiter - Kraft nur 42.

Jan Hörl hat sich in der Qualifikation für das Bergisel-Springen nur Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen. Auch Daniel Huber präsentierte sich am Montag auf der Heimschanze als Vierter hinter dem Schweizer Killian Peier stark. Weltmeister Stefan Kraft kam nach seinem Absturz in Garmisch nicht über Platz 42 hinaus, ist diesmal aber immerhin im Bewerb der besten 50 dabei.