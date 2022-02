Skisprung-Weltcup in Hinzenbach mit Kramer-Comeback

Sara Marita Kramer kehrt nach den verpassten Olympischen Spielen beim Heim-Weltcup in Hinzenbach ab Freitag auf die Wettkampfbühne zurück. Die Weltcup-Führende und ihre Kolleginnen haben mit dem Teambewerb am Freitag (15.00 Uhr) sowie zwei folgenden Einzelkonkurrenzen (13.45 bzw. 13.40) erstmals in Oberösterreich drei Startmöglichkeiten. Zudem wird die mit 10.000 Euro dotierte "Alpenkrone" vergeben. Kramer startet als Gewinnerin des Auftakts in Ramsau aus der Poleposition.

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at