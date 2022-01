Snowboarder Dusek verlängert als Zweiter Cross-Podestserie

Der Samstagsdritte Julian Lüftner und Lukas Pachner erreichten ebenfalls die Runde der letzten 16 und landeten jeweils auf Platz 13. Die Niederösterreicherin Pia Zerkhold belegte beim Sieg der Britin Charlotte Bankes den neunten Gesamtrang.

Durch die Ränge vier, eins und zwei nach fünf Saison-Weltcups gehört Dusek für die Olympischen Winterspiele in rund vier Wochen in Peking zu den Medaillenanwärtern. Am Sonntag freute sich der 25-Jährige über "richtig cooles Racing" und eine gelungene Aufholjagd im Halbfinale. "Dass ich den zehnten Stockerlplatz in Folge für unser Team herausgefahren bin, zeigt, wie stark unsere Truppe ist."

Alessandro Hämmerle meinte: "Ich muss das jetzt einfach abhaken und nach vorne schauen, denn es kommen auch wieder Strecken, die meinem Fahrstil mehr entgegenkommen." Nächste Weltcupstation ist das Nachtrennen von Cortina d'Ampezzo am 29. Jänner.