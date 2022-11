Ehemalige Schuhfabrik Wirbel um mögliches Asyl-Großquartier in Spittal an der Drau

P läne des Innenministeriums für ein Großquartier für 250 Asylwerber aus Syrien und Afghanistan in einer Halle der ehemaligen Schuhfabrik Gabor in der Kärntner Bezirksstadt Spittal an der Drau haben am Dienstag für Wirbel gesorgt. Zunächst lief Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) dagegen Sturm. Nach einem Telefonat mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dürfte es sich Quartiereigentümer Hans Peter Haselsteiner anders überlegt haben.