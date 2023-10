Wirtschaft Chinas Zentralbank will mehr für Konjunkturbelebung tun

Der Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng Foto: APA/Reuters

C hinas Zentralbank will für eine nachhaltige Belebung der Wirtschaft die Binnennachfrage unterstützen und finanzielle Risiken abwehren. Die Notenbank werde ihre Politik "präziser und energischer" gestalten, Finanzinstitutionen zu einer Senkung der Kreditzinsen anhalten und damit die Finanzierungskosten für Unternehmen und Privatpersonen senken, erklärte der Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng, in einem am Samstag veröffentlichten Bericht an das Parlament.