EU erwartet 2021 BIP-Wachstum in Österreich von 4,4 Prozent

Dennoch bleibt Österreich 2021 unter dem EU-Durchschnitt. Sowohl in der Eurozone als auch in der EU-gesamt geht die EU-Kommission heuer von einem durchschnittlichen BIP-Wachstum von jeweils 5,0 Prozent aus.

Im kommenden Jahr dürfte der Aufschwung andauern: Für 2022 rechnet die EU-Kommission mit 4,9 Prozent Wachstum in Österreich. Das ist 0,4 Prozentpunkte mehr als noch im Sommer erwartet. Mit einem 4,9-Prozent-Wachstum 2022 liegt Österreich knapp über dem prognostizierten EU-und Eurozonen-Durchschnitt von 4,3 Prozent.

"Diese Aussichten hängen in hohem Maße von zwei Faktoren ab", betonte die EU-Kommission in einer Aussendung zur Herbstprognose. Sie verwies auf die Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie sowie auf das Tempo, mit dem sich das Angebot an die steigende Nachfrage nach der "Wiederöffnung" der Wirtschaft anpasst. Die Coronakrise hat sich allerdings in einigen EU-Ländern, darunter auch Österreich, mit Herbstbeginn drastisch verschärft.