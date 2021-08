Hlawati Favoritin für ÖBAG-Chefsessel .

Die Staatsholding ÖBAG will heute Vormittag in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung einen neuen Alleinvorstand küren. Fünf Personen kamen laut Aufsichtsrats- und Nominierungskomiteechef Helmut Kern in die engere Auswahl. Am Ende des Prozesses hätten alle Mitglieder des Nominierungskomitees unabhängig voneinander den selben Favorit gehabt, so Kern. Medienberichten zufolge ist das die 64 Jahre alte, ÖVP-nahe Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati.