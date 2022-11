APEC-Gipfel beginnt in Bangkok

Werbung

Berichten zufolge wollen die 21 APEC-Staaten erstmals umfassende Ziele für Umwelt- und Klimafragen festlegen. Die thailändische Regierung hat im Vorfeld Zehntausende Sicherheitskräfte mobilisiert. Die Angst vor regierungskritischen Protesten ist groß. Die Behörden sperrten das Tagungsgebiet rund um das Queen Sirikit Convention Center weiträumig ab. Berichten zufolge gab es am Freitagmorgen (Ortszeit) in der Nähe des Tagungsortes kleinere Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Unter anderem waren Poster mit Parolen gegen den thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha, aber auch gegen Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen.

Das APEC-Treffen knüpft nahtlos an die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Länder in Kambodscha und den anschließenden G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali an. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt, wie bereits bei den beiden anderen Spitzentreffen.