Energiepreise Wirtschaftskammer drängt auf Entlastung für Unternehmen

WKÖ-Generalsekretär Kopf pocht auf Entlastungen für Unternehmen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie Wirtschaftskammer drängt weiter auf Erleichterungen für Unternehmer in Sachen Energiepreise. Private Haushalte seien bereits großzügig unterstützt worden, die Strompreisbremse und die Effekte der Abschaffung der kalten Progression kämen noch dazu. "Für die Unternehmen hingegen braucht es jetzt dringendst Maßnahmen, es ist Feuer am Dach", schreibt Generalsekretär Karlheinz Kopf in einer Aussendung.