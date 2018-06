Die jetzt geltenden Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium führen nicht nur zu Gegenmaßnahmen der EU-Staaten und zu scharfer Kritik aus Österreich. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖvP) brandmarkte die US-Maßnahmen im ORF-Radio Freitagfrüh als „unverantwortlich“.

Nach Ansicht des Wirtschaftsinstituts Agenda Austria könnte es bei einer Ausweitung auf Autos vor allem für Österreich noch schlimmer kommen. Es würde zu einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe führen.

In den USA werden erhöhte Einfuhrzölle auf Autos geprüft. Das würde die deutsche Autoindustrie und auch die österreichischen Zulieferer massiv treffen. „Für Österreich ist Trumps Handelspolitik besonders bedeutsam, weil die USA nach Deutschland der größte Absatzmarkt für österreichische Waren sind“, erklärt Hanno Lorenz, Ökonom von Agenda Austria.

Bereits durch erhöhte Zölle auf Stahl bis zu 50 Mio. an Schaden

Wie sehr sich der Handelskonflikt tatsächlich auf Österreich auswirkt, hängt zwar von der weiteren Entwicklung des zwischen der USA und der EU ab. Laut Agenda Austria würden aber die höheren Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium die österreichische Wirtschaft um 50 Millionen Euro sinken lassen. Bei einer Ausweitung des Handelskriegs auf Autos wären die Folgen ungleich größer. Lorenz rechnet dann für Österreich mit einem wirtschaftlichen Schaden bis zu 240 Millionen Euro durch geringere Ausfuhren.

Auch die Exporte nach Deutschland erhalten einen Dämpfer

Durch höhere Zölle in der Automobilbranche würde die Produktion in dem Bereich um sechs Prozent sinken, prognostiziert Agenda Austria. Neben dem direkten Rückgang der Exporte in die USA im Ausmaß von 850 Millionen Euro würden auch die Ausfuhren nach Deutschland um rund 300 Millionen Euro sinken, wurde errechnet.

Bei der Kritik an den Strafzöllen der USA sind sich die ÖVP und Wirtschaftsministerin Schramböck mit der Opposition einig. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder, ohnehin alles andere als ein Anhänger der Politik des US-Präsidenten, geißelte, die Strafzölle bedrohten die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und in Europa. In Österreich würden vor allem Arbeitsplätze in der Stahlindustrie gefährdet.