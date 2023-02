Snowboard WM-Bronzemedaillengewinner Payer erleidet Kreuzbandriss

Foto: APA/PRIVAT

D ie Diagnose nach der Untersuchung des am Knie verletzten Snowboarders Alexander Payer in der Privatklinik Graz-Ragnitz ist ernüchternd ausgefallen. Der WM-Dritte im Parallel-Riesentorlauf von Bakuriani zog sich am Dienstag in der Slalom-Qualifikation einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das bedeutet das Saisonende für den Weltcup-Gesamtführenden. Der 33-jährige Kärntner wird am Donnerstag operiert.