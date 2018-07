Die "Three Lions" bezwangen am Samstagnachmittag Schweden mit 2:0. Den Führungstreffer erzielte Harry Maguire per Kopf nach einem Eckball von Ashley Young (30.), Dele Alli stellte mit einem weiteren Kopfballtor nach einer Hereingabe von Jesse Lingard den Endstand her (58.).

Damit schaffte England erstmals seit 28 Jahren den Einzug in die Vorschlussrunde einer WM-Endrunde. Der Gegner im Semifinale am Mittwoch wird am Samstagabend im Fischt-Stadion in Sotschi zwischen Gastgeber Russland und Kroatien ermittelt (20.00 Uhr MESZ).