Snowboard WM für am Knie verletzten Payer zu Ende

Nach Medaillenjubel nun WM-Aus für Payer Foto: APA/PRIVAT

F ür Parallel-Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinner Alexander Payer ist die Snowboard-WM in Bakuriani zu Ende. In der Qualifikation für den Parallelslalom kam der Kärntner am Dienstag auf der schlechten Piste zu Sturz und verletzte sich am linken Knie, die Untersuchungen sollen in Graz erfolgen. "Bei gewissen Positionen tut es ziemlich weh, gehen ist aber möglich", sagte Payer.