WM in Bakuriani Snowboarder Prommegger/Schöffmann gewinnen Silber im Mixed

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nächste Medaille für Prommegger Foto: APA/KEYSTONE

A ndreas Prommegger und Sabine Schöffmann haben bei der Snowboard-WM in Bakuriani bei der Premiere des Mixed-Teambewerbs die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo unterlag am Mittwoch erst im Finale Nadya Ochner und Aaron March aus Italien. Bronze ging an Julie Zogg und Dario Caviezel aus der Schweiz. Für die weiteren beiden ÖSV-Teams Claudia Riegler/Arvid Auner sowie Daniela Ulbing/Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation.