WM in Katar Ghana wahrt WM-Achtelfinal-Chance mit 3:2 gegen Südkorea

Lesezeit: 3 Min

Ghana jubelt über Sieg gegen Südkorea Foto: APA/AFP

G hana hat bei der Fußball-WM in Katar die Chance auf den Achtelfinal-Einzug gewahrt. Die "Black Stars" feierten am Montag im Education City Stadium von Al Rayyan einen 3:2-Sieg gegen Südkorea und schrieben damit nach dem 2:3 zum Auftakt gegen Portugal erstmals an. Das Team aus Fernost hingegen hat mit einem Zähler aus zwei Partien nur noch Außenseiterchancen auf eine Top-zwei-Platzierung in Pool H. Das zweite Gruppenspiel zwischen Portugal und Uruguay begann um 20.00 Uhr.