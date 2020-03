Formel 1 in Zandvoort, Montmelo und Monaco verschoben .

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Europa hat sich die Formel 1 dazu entschlossen, auch die WM-Läufe in Zandvoort (3. Mai), Montmelo/Barcelona (10. Mai) und Monte Carlo (24. Mai) zu verschieben. Dies wurde am Donnerstagnachmittag nach Gesprächen des Internationalen Automobilverbandes (FIA) mit den betroffenen Veranstaltern in einer Aussendung mitgeteilt.