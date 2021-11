Schweden unterliegt Georgien 0:2

Schweden hat im Kampf um den Gruppe-B-Sieg in der Fußball-WM-Qualifikation einen großen Rückschlag hinnehmen müssen. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic und Co. kassierten am Donnerstag in Batumi gegen Georgien eine 0:2-Niederlage, mit der das Fixticket für die Endrunde schwieriger zu erreichen sein wird. Spanien hatte die Möglichkeit, in der Folge mit einem Sieg in Griechenland um einen Punkt vorbeizuziehen. Zum Abschluss treffen die beiden Topteams am Sonntag noch aufeinander.