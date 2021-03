ÖFB-Team ohne Hinteregger und Posch nach Glasgow .

Nach der turbulenten Kadernominierung für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele stellt sich bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft schön langsam Klarheit ein, was die Personalsituation betrifft. 27 der 29 einberufenen Spieler trafen bis Montagmittag im ÖFB-Teamhotel in der Wiener Innenstadt ein, lieferten negative Corona-Tests ab und werden auch am Mittwoch nach Glasgow fliegen.