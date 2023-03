Fußball WM-Rekordtorschütze Just Fontaine gestorben

Frankreichs ehemaliger Star ist mit 89 Jahren gestorben Foto: APA/Reuters/dpa/sda

F rankreichs Fußball trauert um einen seiner größten Spieler. Just Fontaine ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben, bestätigte sein ehemaliger Club Stade de Reims. Der in Marokko geborene Stürmer hat bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden auf dem Weg ins Halbfinale 13 Tore erzielt und hält damit immer noch den Rekord für Tore bei einem WM-Turnier.