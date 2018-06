Serbien dank Kolarov-Tor 1:0-Sieger gegen Costa Rica .

Serbien ist mit einem 1:0-Erfolg über Costa Rica in die Fußball-WM von Russland gestartet. Ein schönes Freistoßtor von Aleksandar Kolarov (56.) brachte dem Gewinner von Österreichs Qualigruppe am Sonntag den "Pflichtsieg" in einer mäßigen Partie. Damit dürfen die Serben vor den anstehenden Pool-E-Duellen mit der Schweiz (Mittwoch) und Topfavorit Brasilien (27. Juni) weiter hoffen.