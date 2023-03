Fußball Wöber fällt für EM-Quali-Spiel gegen Estland aus

Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Ö sterreichs Fußball-Nationalteam muss im zweiten Länderspiel des EM-Quali-Auftaktdoppels am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Linz gegen Estland ohne Maximilian Wöber auskommen. Der Verteidiger von Leeds United zog sich laut ÖFB-Angaben am Freitag beim 4:1 gegen Aserbaidschan eine Muskelverletzung an der linken Oberschenkelrückseite zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Samstag.