Wohnhausbrand in OÖ: Ehepaar tot aus Ruine geborgen

E in 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau sind bei einem Wohnhaus-Brand in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Wegen des Feuers und der anschließenden Einsturzgefahr der Brandruine konnten sich die Einsatzkräfte erst Samstagmittag auf die Suche nach den Leichen machen. Gegen 14.00 Uhr wurde die Frau tot geborgen, rund eine Stunde später fand man auch den Ehemann in den Trümmern.