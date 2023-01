Wollte Bahnlinie queren Zug erfasst Fahrrad in Steiermark: 55-Jähriger unverletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zug erfasste Fahhrad: 55-Jähriger unverletzt Foto: APA/THEMENBILD BAHNSTRECKE (Archiv)

M it dem Schrecken davon gekommen ist am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark bei einem Zugunfall bei Kammern im Liesingtal.