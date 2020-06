15 Monate teilbedingte Haft für Macheten-Mann in Wien .

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann, der am 28. April 2020 am Ballhausplatz von der Polizei festgenommen wurde, weil er mit dem Buschmesser den Einlass ins Parlament erzwingen wollte, ist am Mittwoch am Landesgericht Wien wegen versuchter schwerer Nötigung verurteilt worden. Bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren kassierte der bisher Unbescholtene 15 Monate Haft.