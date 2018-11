Die Polizei hielt das Fluchtfahrzeug der beiden am Mittwoch nach dem versuchten Banküberfall in Traiskirchen (Bezirk Baden) an und nahm das Gespann fest (NÖN.at hatte berichtet). Im Wagen der beiden wurden eine CO2-Pistole, Maskierungen und Fesselungsmaterial sichergestellt, berichtete die Exekutive. Eine Mitarbeiterin des Geldinstitutes, die gerade zur Arbeit gekommen war, schlug die Tür vor dem Duo zu und verhinderte den Überfall. Die Frau wurde nicht verletzt.

Im Rahmen der Einvernahme gaben die Rumänen auch zu, am 17. Mai 2017 die Bank in Felixdorf überfallen zu haben. Damals waren zwei weibliche Angestellte von einem mit Pistole und Messer bewaffneten Duo bedroht und mit Handschellen an den Siphon in der WC-Anlage gekettet worden. Die Räuber erbeuteten einen von der Polizei nicht genannten Geldbetrag, den sie in einen mitgebrachten Sportbeutel stopften, und flüchteten mit einem Pkw.

Die beiden Männer wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Donnerstagabend in die Justizanstalt eingeliefert. Die U-Haft wurde beantragt, sagte Sprecher Erich Habitzl am Freitag auf Anfrage.