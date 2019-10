Der Flüchtlingsbetreuer, der am Montag in einer Asylunterkunft in dem Grenzort in Oberösterreich niedergestochen worden war, ist verstorben. Das teilte die Polizei am Freitag unter Berufung auf das Kepler Uniklinikum mit. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen zweifachen Mordes ermittelt.

Ein 33-jähriger Asylwerber aus Afghanistan war auf den 32-jährigen Betreuer mit einem Messer losgegangen. Danach flüchtete er zunächst mit einem Fahrrad, ehe er unweit der Flüchtlingsunterkunft einen 63-jährigen Landwirt, dessen Auto er anschließend zur Flucht benutze, in dessen Garage erstochen haben soll.

Gegen den Asylwerber wird nun wegen zweifachen Mordes ermittelt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Über den Verdächtigen war am Mittwoch vom Landesgericht Linz die Untersuchungshaft verhängt worden.

Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen von einem bedingten Mordvorsatz aus. Offenbar war der 33-Jährige mit dem Betreuer wegen der Arbeitssituation des Asylwerbers in Streit geraten und hatte deshalb zum Messer gegriffen.