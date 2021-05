Sportreporter Edi Finger junior tot .

Der mit seiner Familie in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) lebende Sportjournalist und langjährige ORF-Radiomoderator Edi Finger junior ist am gestrigen Donnerstag im Alter von 72 Jahren in Wien verstorben. Das meldete das ORF-Radio Ö1 Freitagfrüh.