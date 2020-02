Sturmtief forderte in NÖ hunderte FF-Leute .

Das Sturmtief "Yulia" hat am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag in Niederösterreich hunderte Feuerwehrleute gefordert. Am stärksten betroffen war laut Franz Resperger vom FF-Landeskommando NÖ der Süden des Bundeslandes.