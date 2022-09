Pandemie Zahl der Corona-Patienten im Spital sinkt unter 1.000

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Nach acht Wochen wieder im dreistelligen Bereich Foto: APA/dpa

M it 996 Personen liegt die Zahl der Menschen, die derzeit in Österreich mit Corona im Spital behandelt werden, erstmals seit rund acht Wochen wieder unter 1.000. Seit dem 9. Juli bewegte sich die Anzahl der Krankenhauspatienten bis zum heutigen Freitag im vierstelligen Bereich und erreichte am Ende des Monats einen Höchstwert von über 1.700. 69 Personen wurden auf Intensivstationen betreut, 4.187 Corona-Neuinfektionen sind seit gestern registriert worden.