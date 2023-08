Zahl der Pflegegeldbezieher neuerlich etwas gestiegen

Die Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe änderte sich wenig. So entfielen im Juli 28,05 Prozent auf Stufe 1, 20,7 Prozent auf Stufe 2, 18,9 Prozent auf Stufe 3, 14,7 Prozent auf Stufe 4, 11,4 Prozent auf Stufe 5, 4,4 Prozent auf Stufe 6 und 1,8 Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Bedarf nach Stunden.

Von den 476.876 Pflegegeldbeziehern war erneut die klare Mehrheit weiblich. 294.849 Frauen (61,8 Prozent) und 182.027 Männer (38,2 Prozent) befanden sich im Juli unter den Betroffenen.