Zahl rechtsextremer Straftaten leicht gesunken

Die meisten der 928 Taten mit rechtsextremem Hintergrund wurden von Männern begangen (599). Die meisten Anzeigen gab es in Wien, Ober- und Niederösterreich, 182 Taten fanden im Internet statt.

Für Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, kann trotz des Rückgangs von einer Entspannung der Lage keine Rede sein. Immerhin sei das Niveau rechtsextremer Straftaten in Österreich seit Jahren enorm hoch. "Trotzdem warten wir immer noch auf den Rechtsextremismusbericht für das Jahr 2021 und den Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus", kritisierte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Sie appellierte an Karner, "endlich zu liefern" und wieder einen Rechtsextremismusbericht vorzulegen. Außerdem pochte sie auf eine Umsetzung des 2021 im Nationalrat beschlossenen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus.